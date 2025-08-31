На 31 август православната църква чества полагането на честния пояс на Пресвета Богородица.

Днес почитаме още и Св. свщмчк Киприан Картагенски и Св. Генадий Константинополски.

Освен дрехата на Пресвета Богородица, между останалите вещи се запазил и нейният пояс, който след Успението й бил поверен по поръка от самата нея на апостол Тома, а после бил предаван между вярващите по наследство един на друг.

В V век при царуването на Аркадий, син на Теодосий Велики, честният пояс на св. Богородица бил пренесен от Йерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег във Влахернския храм "Св. Богородица".

В Х век честният пояс на Св. Богородица бил прославен чрез особена личба. Византийската императрица Зоя, съпруга на император Лъв Философ, след като дълго време страдала от душевна болест, получила веднъж насън откровение, че незабавно ще оздравее, ако на нея бъде възложен поясът на Пресвета Богородица.

Царят помолил патриарха и ковчегът бил отворен. Сам патриархът прострял пояса над болната царица и тя веднага оздравяла.



Заради даруваната милост били отправени благодарствени молитви към Господа Иисуса Христа и пречистата му Майка. След това честният пояс тържествено бил положен отново в ковчега, в който по-рано се съхранявал.

За спомен на това чудо над болната царица бил установен в началото на Х в. празникът "Полагане честния пояс на пресвета Богородица".

Непрекъснати гонения срещу християните

Свещеномъченик Киприан пък е един от отците на Църквата от трети век - време на почти непрекъснати гонения срещу Христовата църква.

Роден е около 200 г. в Картаген (Северна Африка) в богато и уважавано семейство.

Получил прекрасно светско образование и станал блестящ оратор и учител по философия.

Проявил интерес към християнството, запознал се с трудовете на презвитер Тертулиан и под негово влияние бил приет в християнската община в Картаген като оглашен (приготвящ се за кръщение). По това време той раздал имуществото си и се преселил в дома на презвитера Цецилия. Година след Кръщението му, св. Киприан бил ръкоположен за презвитер, а след смъртта на епископ Донат - за епископ.

По време на гоненията на император Валериан (253-259) светителят бил изпратен на заточение. В изгнание той написал много писма и книги. Тъй като желаел да пострада в Картаген, той сам се върнал там. Заради отказа му да принесе жертва на идолите, св. Киприан бил посечен с меч.

Благородно име

Свети Генадий, патриарх Цариградски, се възкачил на престола на Константинополската патриаршия след свети Анатолий (449 – 458 г.), по време на управлението на император Лъв Великий (457 – 474 г.).

По времето на свети Генадий в Константинопол бил построен храм в чест на свети Йоан Предтеча, издигнат със съдействието на сенатор Студий, който дошъл от Рим. Бил създаден и манастирски комплекс, наречен Студийски, на името на сенатора.

На територията на манастира бил учреден чин на т.нар. „незаспиващи“.

По време на управлението на свети Генадий църковен иконом бил преподобен презвитер Маркиан.

При Цариградския патриарх се подвизавал и свети Даниил Стълпник, когото свети Генадий ръкоположил за презвитер. Сред най-значимите деяния на свети Генадий е свикването на Поместен събор за изкореняването на Евтихиевата ерес и за Църковното благоустрояване.

Светецът положил изключителни усилия в борбата срещу т.нар. „симония“ – раздаване на духовни звания срещу заплащане. По време на Събора, през 459 г., симонията била заклеймена и криминализирана. Свети Генадий, патриарх Цариградски, умрял през 471 г. Паметта на светеца се почита на 31 август.

Името Генадий произлизаот гръцката дума gennadas. Означава благороден.

Днес имен ден имат всички с имената Генади, Гена, Гено, Генчо, Генко, както и техни производни.