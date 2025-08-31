Жълт код за интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за неделя (31 август) на територията на 12 области в страната.

Предупреждението е в сила за определени общини на областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, София – област, Кюстендил и Благоевград.

Жълтият код е предупреждение за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, както и да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15:00 ч. температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България, до 32°-33° в източните райони на страната, в София – около 25°. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Следобед ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно следобед и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и следобед умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обед от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта навсякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обед ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.