Здравният министър Силви Кирилов коментира, че е необходимо обсъждане и отчитане интересите на пациентите по искането на БЛС за повишаване на потребителската такса при личните лекари.
Кирилов бе гост на церемонията по дипломирането на първия випуск студенти по медицина в Бургас.
Министърът декларира подкрепа към изграждането на Детската болница в Бургас, включително, в по-късен етап, медицинско следене на деца след трансплантация.
По думите му се е мислело и в посока въвеждане на учебен предмет за здравна превенция и култура.
