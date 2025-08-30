Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Национален парк "Рила".

Вековна борова гора, високи сухи треви и паднали стари дънери са засегнати от огъня в един от най-големите национални паркове у нас.

"Усилията са насочени към североизточния фронт. На терен работят над 80 човека. Теренът е много труден, има много наклони над 70 градуса, паднала суха маса, има веролом на над 1900 метра надморска височина", обясни главен инспектор Юлиян Петров, ПБЗНС - Благоевград.

"Просто е невъзможно да се контролира. Със зъби и нокти се борят пожарната и военни. От пътя нагоре в планината е километър и половина. Много стръмен наклон, само "кози пътеки" както му казваме", коментира Николай Кънчов - доброволец.

Летателна техника на Военновъздушните сили и днес помага на огнеборците с гасене от въздуха.

"Гасенето по въздуха помага на това да се гаси интензитета на горене и да може да се овладее по-лесно, защото на места пожарът се вдига върхов и когато има летателна техника, спомага да се забави интензитетът на горене", каза главен инспектор Юлиян Петров.

Пламъците са далеч от населените места Горно и Долно Осеново и вилните зони в района. Огънят обаче продължава да се разраства към високата част на планината.