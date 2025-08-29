През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В събота ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и ще е купесто-дъждовна. Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

През деня в неделя по преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Възможни са градушки.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В понеделник ще преобладава слънчево време, с повече облачност сутринта в североизточните, а в следобедните часове над планините в Западна България, където все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Температурите слабо ще се повишават и максималните ще са между 27° и 32°.