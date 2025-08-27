На 15 септември 2025 г. в Летен театър - Бургас, точно в 19:00 ч., ви каним на един специален благотворителен концерт – „Шанс за Никола“.

Това няма да бъде просто вечер, изпълнена с музика и танци. Това ще бъде празник на надеждата, на обичта и на вярата, че когато се съберем заедно, можем да направим чудеса.

Всеки един от вас, който заеме място в публиката, ще бъде част от една голяма кауза – да дадем шанс на Никола за по-добро бъдеще. Всяка усмивка, всеки аплодисмент и всяко присъствие ще имат значение.

Очакват ви много емоции, талантливи изпълнители, незабравима атмосфера и една обща мисия – доброто!

Елате, доведете своите приятели и близки, забавлявайте се от сърце и бъдете част от промяната. Защото когато сме заедно, доброто е по-силно!

Никола е едно прекрасно момче, което се е родило с рядко заболяване – дефицит на бедрената кост тип 1А. През 2019 г. , когато беше на 4 г. претърпя операция в Paley Institute САЩ за удължаване на костта с вътрешен фиксатор . Последваха 12 седмици физиотерапия в същата клиника . През 2020 г. крачетата вече бяха еднакви, а фиксаторът премахнат.

През май 2025 г. след преглед при д-р Пейли в Полша се установи, че разликата започва да расте и трябва да се направи ново удължаване на крачето с 4,5 см в края на годината, за да се избегне износване на ставата . Насрочена беше дата 10.12.2025 г. за поставяне на вътрешен фиксатор PRECICE NAIL и 8 седмици физиотерапия.

През 2026 г. устройството ще бъде премахнато. Сумата, която е необходима е 87 000 долара ( като тя не включва операцията за премахване на устройството през 2026 г.) и е непосилна за нашето семейство.

НЗОК обаче отказва да заплати операцията с мотивите, че може да бъде направено в България и предлага различна процедура. Д-р Пейли е най-добрият детски хирург в сферата на удължаване на крайници и спасяване от ампутация и е категоричен, че най-подходящ, точен и щадящ начин е PRECICE NAIL (вътрешен интрамодуларен фиксатор с който беше извършено и първото удължаване).

Всеки билет е стъпка към надеждата.

15.09.2025 | Летен театър Бургас | 19:00 ч.

Да превърнем тази вечер в символ на доброта и подкрепа!

Всички начини, чрез които можете да подкрепите Никола :

Дарете чрез SMS на номер 17 777, като изпратите текст DMS NIKOLA

или през дарителските бутони: https://dmsbg.com/33823/dms-nikola-dimov/

#dms17777

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF

IBAN: BG67STSA93000031955437