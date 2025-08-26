На 30 и 31 август в Експо Център „Флора“ ще се състои 8-то издание на най-обичаното регионално семейно изложение БЕБЕ ЗОНА & KIDS ПАРК 2025 — място, където играта среща знанието, а усмивките нямат край.
Посетителите ще могат да се срещнат с едни от най-добрите марки в областта на бебешките и детски стоки, здравословното хранене, козметиката и грижата за цялото семейство.
Сред изложителите са както утвърдени международни брандове, така и български компании, които предлагат качествени и иновативни решения за родители.
Събитието включва и лекционен модул, в който специалисти – акушерки, лекари и консултанти – ще представят теми, свързани с грижите за бебето, здравословното развитие на децата и предизвикателствата на родителството.
Тази година специални между лекторите ще бъдет д-р Златко Кироваков – акушер-гинеколог, една от най-обичаните акушерки – Велина Василева, началникът на отделението по детски болести към УМБАЛ БУРГАС - д-р Хрипсиме Каспарян, д-р Маргарита Димитрова – педиатър и др.
Освен това организаторите са подготвили атрактивна програма и за всички малки посетители:
• Арт работилници, където малчуганите ще творят весели и цветни шедьоври със собствените си ръце;
• Спортни състезания за деца с много движение и награди;
• Приказни кътове за снимки — спомени, които ще останат завинаги;
• Срещи с любими герои, - децата ще могат да танцуват и да се веселят със своите любими герои – Стич и Чейс от Пес Патрул, а музикалният акцент ще бъде мини концерт с участието на Веси Бонева и Явор Велчев.
• Специална зона на професиите, в която малчуганите ще могат да влязат в ролята на истински герои – полицаи и медици от Спешна помощ. Ще разберат как се залавя престъпник, както и как се спасява човешки живот. Също така ще имат възможност да се докоснат до техниката, както и автомобилите на МВР и Спешна помощ.
• Подаръци, томболи и специални инициативи за цялото семейство.
За поредна година събитието ще бъде придружено от благотворителната кампания „От мама за мама“, коиято има за цел да подпомогне семейства с малки деца в затруднено положение. обособим специален дарителски пункт.
Пунктът, където всеки от вас може да подаде ръка на самотни майки и семейства в нужда ще бъде отворен от 10:00 до 18:00 часа и в двата дни на събитието.
До момента инициативата е помогнала на над 200 семейства в неравностойно положение в Бургаска област.
Какви могат да бъдат даренията:
• Подходящи неща за деца от 0 до 15 години;
• Храни и козметика – в срок и с ненарушена опаковка;
• Дрехи и обувки – чисти, запазени и без дефекти;
• Колички, кошари, играчки, уреди и др. – здрави и напълно годни за ползване;
• Помощ ученици - раници, дрехи, ученически пособия и др.
Дарението Ви може да промени нечий ден или детство.
Не пропускайте най-цветното семейно събитие Бебе Зона & Kids Park!
Вход: СВОБОДЕН
