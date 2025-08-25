През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне.

Във вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - над Южна България, но ще бъде без съществени валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд - с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

През следващите два дни ще бъде слънчево. В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще бъде от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.