Възможни са затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти за няколко часа след 20:00 часа на 27 и на 28 август, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 20:00 часа на 27 август до 01:00 часа през нощта на 28 август, както и от 20:00 часа на 28 август до 01:00 часа през нощта на 29 август, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, съобщават от АПИ.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.

Постъпленията от тол такси от началото на годината са 485 млн. лева, с 10 процента повече на годишна база, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в края на юли.