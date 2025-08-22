Честваме паметта на Свети мъченик Агатоник и на другите християни с него.

Християнските светци мъченици, които през вековете много са пострадали и дори са пожертвали живота си заради своята вяра в Спасителя Иисус Христос, са многобройни, вероятно стотици хиляди.

Трудно е да се направи точно изчисление на техния брой, а на повечето от мъчениците и имената не са запазени за историята. Затова често молитвата към тях е в множествено число. Защото вярваме, че Бог е приел душите им, оценил е саможертвата им и сега те се застъпват пред Него за всички нас.

Първата такава епоха, когато християните са преследвани и избивани заради вярата си, е първи-четвърти век. По-късно масови преследвания и убийства настъпват с разпространението на исляма в Източното Средиземноморие от средата на седми век и нататък.

Друг такъв период, с различна честота и сила на гонения, е османското господство в същия регион и на Балканския полуостров, а накрая идва ХХ век с войнстващия атеизъм в Съветска Русия и в другите страни от Източна Европа.

Оказва се, че повече от половината история на християнството е време на изпитания, преследвания, единични или масови избивания на последователите на Иисус Христос. Тези герои на вярата се почитат от Църквата и, заради тяхната многочисленост, във всеки ден на годината се отбелязва паметта на един или повече мъченици.

На 22 август почитаме светия мъченик Агатоник и на още няколко поборници за вярата.

Агатоник бил християнин от град Никомидия (днес Измит), източната столица на Римската империя. По време на гоненията през четвърти век бил заловен заедно с други християни и измъчван, понеже не пожелал да се отрече от Христос и да похули вярата си.

Същата твърдост показали и останалите. Всички те били избити един по един на различни места. Свети Агатоник бил обезглавен в град Епиват, близо до Силиврия, на тракийския бряг на Мраморно море.