Българската гейм индустрия избра Бургас за учредяване на своята асоциация - Българска асоциация за разработка на видеоигри (Bulgarian Game Development Association – BGDA). Това се случи по време на технологичния форум Burgas Digital 2025, който се проведе в Конгресния център.

Инициативата се реализира с подкрепата на Община Бургас и DIGIHUB и има амбицията морския град да се превърне в южния технологичен хъб на гейм индустрията в България. Символичното откриване направи Сергей Пунчев – президент на новооснованата асоциация и един от водещите визионери в сферата на гейм арта у нас.

Новата организация обединява компании, независими екипи и фрийленсъри, ангажирани с разработката на видеоигри в България.

Основните ѝ цели са:

- Подкрепа и застъпничество – представяне на българските студиа и професионалисти на национално и международно ниво;

- Общност и събития – организиране на срещи, гейм джемове и конференции;

- Образование и обучение – партньорства с училища и университети за развитие на млади таланти;

- Изследвания и анализи – изготвяне на доклади и проучвания за устойчивото развитие на сектора.

Само дни след учредяването си BGDA направи първата си международна изява – участие в Mobidictum Conference 2025 в Истанбул. С подкрепата на Община Бургас, асоциацията представи четири свои членове – Vertexbee, Punchev Studio, The Pact и 7Arts, демонстрирайки потенциала на българската гейм сцена пред международна публика.

Българската гейм индустрия има над 25 години история. У нас вече функционират около 50 студиа и над 1 200 професионалисти, като редица университети и академии подготвят кадри в гейм дизайна, програмирането и дигиталните изкуства. Това поставя стабилна основа за устойчив растеж на индустрията.