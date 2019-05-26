Къде може да гласувате машинно в Бургаска област? Вижте кои са 191-та секции, гласуването е като на банкомат

191 са секционните комисии в Бургаска област, където избирателите могат да гласуват машинно днес – на изборите за Европейски парламент.
Българските граждани избират седемнадесет свои евродепутати от общо 318 кандидати. Гласуването започва в 7.00 часа и приключва в 20.00 часа, като изборният ден може да бъде удължен с един час по преценка на Централната избирателна комисия (ЦИК).
В 3 хиляди секции в цялата страна избирателите ще имат възможност да упражнят правото си на глас машинно и вотът им ще се зачита за реален.
Устройствата са доставени от фирма "Сиела Норма" АД.
След като избирателят се легитимира с документ за самоличност и заяви желание да гласува с машина, получава карта с надпис "Избирател". Картите са с номера 1, 2 и 3, а на следващия по ред избирател, пожелал да гласува машинно, задължително се предоставя карта с различен номер.
За да може да осъществи правото си на глас, избирателят трябва да постави картата в отвор в машината, която трябва да е зад параван. Процедурата прилича на теглене на пари от банкомат.
След това на екрана се появява бюлетината, която е на две страници. На първата са номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети от 1 до 18, а на втората - останалите, както и опцията "Не подкрепям никого".
За да направи своя избор, гласоподавателят трябва да натисне върху квадратчето с номера на партията, коалицията, независимия кандидат или "Не подкрепям никого". Избирателят може да променя избора си чрез докосване на различни от първоначално докоснатите квадратчета. В този случай на екрана остава само изборът съгласно последно докоснатото квадратче.
При желание избирателят може да отбележи преференция в кръгчетата от дясната страна на екрана, където са номерата на кандидатите - от 101 до 117.
Накрая избирателят маркира "Преглед", уверява се, че гласът му е отразен правилно и докосва "Гласуване" и потвърждава избора си. Има и опция "Отмени", след което избирателят повтаря процедурата.
При потвърждаване на избора с "Гласуване", машината отпечатва разписка. Избирателят я взема, проверява данните, сгъва я с текста навътре и я пуска в непрозрачна кутия. Картата "Избирател" се връща на комисията.
Секциите, снабдени с машини в Бургаска област са:
Район № 02 – БУРГАС, ГР.АЙТОС
Бивше ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
141. 020100018
Заседателна зала до Общината
142. 020100015
Клуб на ул.”Паркова” 52
143. 020100009
ОУ “Атанас Манчев”
144. 020100021
ОУ"Атанас Манчев"
145. 020100030
СОУ “Никола Вапцаров”
146. 020100006
147. 020100027
СОУ “Христо Ботев”
148. 020100003
149. 020100012
СОУ"Христо Ботев"
150. 020100024
Район № 02 – БУРГАС, ГР.АХЕЛОЙ
ОУ “Христо Ботев“
151. 021700003
Район № 02 – БУРГАС, ГР.БУРГАС
Детска градина „Коледарче“ кв.Лозово
152. 020400198
Клуб на пенсионера на ул. “Ленко”
153. 020400086
НУ “Д-р Петър Берон“ кв.Рудник
154. 020400260
НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“
155. 020400266
156. 020400269
ОУ “Антон Страшимиров”
157. 020400168
158. 020400171
159. 020400174
160. 020400177
161. 020400180
ОУ “Братя Миладинови”
162. 020400272
163. 020400275
ОУ “Васил Априлов”
164. 020400293
165. 020400296
166. 020400299
167. 020400302
ОУ “Васил Левски”, кв.Горно Езерово
168. 020400150
ОУ “Георги Бенковски
169. 020400208
170. 020400211
171. 020400214
ОУ “Елин Пелин”
172. 020400123
173. 020400126
174. 020400129
ОУ “Иван Вазов” кв. Банево
175. 020400201
ОУ “Княз Борис I”
176. 020400002
177. 020400005
178. 020400008
179. 020400011
180. 020400014
ОУ “Любен Каравелов”
181. 020400056
182. 020400059
183. 020400062
184. 020400065
185. 020400068
186. 020400071
ОУ “Найден Геров“
187. 020400090
188. 020400093
189. 020400096
190. 020400099
191. 020400102
192. 020400105
ОУ “Найден Геров”
193. 020400108
ОУ “П.К. Яворов”
194. 020400284
195. 020400287
196. 020400290
ОУ “П.Р. Славейков”
197. 020400023
ОУ “Св. Климент Охридски”
198. 020400223
199. 020400226
ОУ “Христо Ботев” кв. Ветрен
200. 020400204
ОУ “Христо Ботев” кв. Победа
201. 020400077
202. 020400080
203. 020400083
ОУ “Христо Ботев”, кв.Долно Езерово
204. 020400311
205. 020400314
ОУ “Христо Ботев”, кв.Сарафово
206. 020400254
207. 020400257
ОУ"П.К. Яворов"
208. 020400281
ПГПНЕ “Гьоте”
209. 020400217
210. 020400220
ПГРЕ “Г.С. Раковски“
211. 020400038
212. 020400041
213. 020400044
ПГТ “Професор д-р Асен Златаров”
214. 020400278
ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”
215. 020400229
216. 020400232
Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“
217. 020400074
Професионална гимназия по транспорт
218. 020400026
219. 020400305
220. 020400308
СУ “Димчо Дебелянов”
221. 020400153
222. 020400156
223. 020400159
224. 020400162
225. 020400165
СУ “Добри Чинтулов”
226. 020400247
227. 020400250
СУ “Епископ Константин Преславски
228. 020400183
229. 020400186
230. 020400189
231. 020400192
232. 020400195
СУ “Иван Вазов“
233. 020400047
234. 020400050
235. 020400053
СУ “Йордан Йовков"
236. 020400235
237. 020400238
238. 020400241
239. 020400244
СУ “Константин Петканов”
240. 020400132
241. 020400135
242. 020400138
243. 020400141
244. 020400144
245. 020400147
СУ “Петко Росен”
246. 020400111
247. 020400114
248. 020400117
249. 020400120
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”
250. 020400029
251. 020400032
252. 020400035
СУ “Христо Ботев” кв. Черно море
253. 020400263
Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАБЛЕШКОВО
ОУ “Св. Паисий Хилендарски”
254. 021700014
255. 021700017
Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАМЕНО
Зала Читалище "Просвета"
256. 020800006
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
257. 020800003
Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАРНОБАТ
ДЦДУ Бивше НУ "Паисий"
258. 020900021
ОУ ”П.Р.Славейков”
259. 020900025
ОУ ”Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний”)
260. 020900006
СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” - малка сграда
261. 020900003
СОУ ”Христо Ботев”
262. 020900015
263. 020900018
Център за обществена подкрепа, ул."Алекси Нейчев"14
264. 020900009
ЦСРИ Бивше ПУ "Минко Неволин"
265. 020900012
Район № 02 – БУРГАС, ГР.КИТЕН
Кметството, ул."Първи май" 2
266. 022700008
Район № 02 – БУРГАС, ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
267. 021200004
Читалище “Просвета”
268. 021200001
Район № 02 – БУРГАС, ГР.НЕСЕБЪР
Заседателна зала "Мелса", гр.Несебър-нова част, ул. “Ив. Вазов” 12
269. 021500006
Клуб на пенсионера, гр. Несебър-нова част, ул.”Отец Паисий” 25
270. 021500009
Клуб на пенсионера, гр. Несебър-стара част, ул.”Митрополитска” 15
271. 021500003
ПГ “Иван Вазов”, КК “Слънчев бряг” - запад
272. 021500012
ПГ"Иван Вазов"-к.к.Слънчев бряг
273. 021500035
Район № 02 – БУРГАС, ГР.ОБЗОР
Основно училище гр.Обзор, ул."Иван Вазов" 1
274. 021500022
Район № 02 – БУРГАС, ГР.ПОМОРИЕ
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
275. 021700028
276. 021700036
ОУ ”Иван Вазов” (начално училище)
277. 021700024
278. 021700039
СОУ "Иван Вазов"
279. 021700018
280. 021700021
Център за обществена подкрепа
281. 021700031
Район № 02 – БУРГАС, ГР.ПРИМОРСКО
СОУ “Н.Вапцаров”, ул."Ропотамо" 48
282. 022700003
Район № 02 – БУРГАС, ГР.СВЕТИ ВЛАС
Основно училище гр.Свети Влас, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 1
283. 021500015
Район № 02 – БУРГАС, ГР.СОЗОПОЛ
Училище "Св.Св.Кирил и Методий" - Нов град /стол/
284. 022100004
Читалище "Отец Паисий" - Ритуална зала
285. 022100001
Район № 02 – БУРГАС, ГР.СРЕДЕЦ
ДГ №2 "Бърборино", ул."Йорданка Николова" 24
286. 020600006
Клуб кв.”Победа” ул."Странджа" 25
287. 020600040
СОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."В.Коларов" 170
288. 020600003
Район № 02 – БУРГАС, ГР.СУНГУРЛАРЕ
СОУ ”Христо Ботев”-начален курс
289. 022300003
Район № 02 – БУРГАС, ГР.ЦАРЕВО
административна сграда на ОП"Пристанище"
290. 021300001
Лекционна зала на читалище ”Г.Кондолов”
291. 021300004
СОУ ”Н.Й.Вапцаров” - начално училище
292. 021300007
Район № 02 – БУРГАС, ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
293. 022100023
Район № 02 – БУРГАС, С.АТИЯ
УЧИЛИЩЕТО
294. 022100009
Район № 02 – БУРГАС, С.БАТА
ОУ “Христо Ботев“
295. 021700007
Район № 02 – БУРГАС, С.ВРЕСОВО
УЧИЛИЩЕТО
296. 021800006
Район № 02 – БУРГАС, С.ГРОЗДЕН
УЧИЛИЩЕТО
297. 022300012
Район № 02 – БУРГАС, С.ГЪЛЪБЕЦ
ОУ “Георги Стойков Раковски“
298. 021700010
Район № 02 – БУРГАС, С.ГЮЛЬОВЦА
Основно училище с.Гюльовца, ул."Никоай Лъсков" 6
299. 021500019
Район № 02 – БУРГАС, С.ДЕБЕЛТ
ОУ “Антон Страшимиров”
300. 020600018
Район № 02 – БУРГАС, С.ДОБРОМИР
ОУ "Алеко Константинов"
301. 021800009
Район № 02 – БУРГАС, С.ДРАГАНОВО
Читалище "Любен Каравелов"
302. 020400321
Район № 02 – БУРГАС, С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО
ОУ „Христо Ботев”
303. 020900030
Район № 02 – БУРГАС, С.ЗАЙЧАР
Ритуална зала
304. 021800013
Район № 02 – БУРГАС, С.КАРАГЕОРГИЕВО
ОУ "Кирил и Методий" с.Карагеоргиево
305. 020100041
Район № 02 – БУРГАС, С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
306. 020900056
Район № 02 – БУРГАС, С.КРУШЕВЕЦ
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
307. 022100016
Район № 02 – БУРГАС, С.КРЪСТИНА
Читалището
308. 020800010
Район № 02 – БУРГАС, С.ЛЮЛЯКОВО
СОУ”Отец Паисий”
309. 021800018
Район № 02 – БУРГАС, С.МАРИНКА
КМЕТСТВОТО
310. 020400324
Район № 02 – БУРГАС, С.МРЕЖИЧКО
Читалището
311. 021800021
Район № 02 – БУРГАС, С.ОРИЗАРЕ
Основно училище с.Оризаре, ул."Г.С.Раковски" 1
312. 021500027
Район № 02 – БУРГАС, С.ПЕЩЕРСКО
Бивше ОУ “Отец Паисий” с.Пещерско
313. 020100038
Район № 02 – БУРГАС, С.ПЛАНИНИЦА
ОУ "Н.Й.Вапцаров"
314. 021800022
Район № 02 – БУРГАС, С.ПОРОЙ
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“
315. 021700044
Район № 02 – БУРГАС, С.ПРИЛЕП
Читалището
316. 022300023
Район № 02 – БУРГАС, С.ПРИПЕК
КМЕТСТВОТО
317. 021800026
Район № 02 – БУРГАС, С.ПРОСЕНИК
ОУ "Кирил и Методий"
318. 021800028
Район № 02 – БУРГАС, С.РАВДА
Зала на кметството с.Равда, ул."Македония" 2
319. 021500031
Район № 02 – БУРГАС, С.РАВНЕЦ
ОУ “Кирил и Методий”
320. 020400326
Район № 02 – БУРГАС, С.РОЖДЕН
УЧИЛИЩЕТО
321. 021800031
Район № 02 – БУРГАС, С.РОСЕН
КМЕТСТВОТО
322. 022100020
Район № 02 – БУРГАС, С.РУЕН
СОУ “Елин Пелин”
323. 021800001
Район № 02 – БУРГАС, С.РЪЖИЦА
ОУ"Иван Вазов"
324. 021800035
Район № 02 – БУРГАС, С.СВОБОДА
Кметството-клуб
325. 020800016
Район № 02 – БУРГАС, С.СНЕЖА
КМЕТСТВОТО
326. 021800038
Район № 02 – БУРГАС, С.СТРУЯ
КМЕТСТВОТО
327. 021800043
Район № 02 – БУРГАС, С.ТЪНКОВО
Основно училище с.Тънково, ул."Николай Лъсков" 32
328. 021500032
Район № 02 – БУРГАС, С.ЧЕРЕША
КМЕТСТВОТО
329. 021800048
Район № 02 – БУРГАС, С.ЧУБРА
Основно училище
330. 022300030
Район № 02 – БУРГАС, С.ЧУКАРКА
Детска градина с.Чукарка
331. 020100043
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