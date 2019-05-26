Къде може да гласувате машинно в Бургаска област? Вижте кои са 191-та секции, гласуването е като на банкомат

191 са секционните комисии в Бургаска област, където избирателите могат да гласуват машинно днес – на изборите за Европейски парламент.

Българските граждани избират седемнадесет свои евродепутати от общо 318 кандидати. Гласуването започва в 7.00 часа и приключва в 20.00 часа, като изборният ден може да бъде удължен с един час по преценка на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В 3 хиляди секции в цялата страна избирателите ще имат възможност да упражнят правото си на глас машинно и вотът им ще се зачита за реален.

Устройствата са доставени от фирма "Сиела Норма" АД.

След като избирателят се легитимира с документ за самоличност и заяви желание да гласува с машина, получава карта с надпис "Избирател". Картите са с номера 1, 2 и 3, а на следващия по ред избирател, пожелал да гласува машинно, задължително се предоставя карта с различен номер.

За да може да осъществи правото си на глас, избирателят трябва да постави картата в отвор в машината, която трябва да е зад параван. Процедурата прилича на теглене на пари от банкомат.

След това на екрана се появява бюлетината, която е на две страници. На първата са номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети от 1 до 18, а на втората - останалите, както и опцията "Не подкрепям никого".

За да направи своя избор, гласоподавателят трябва да натисне върху квадратчето с номера на партията, коалицията, независимия кандидат или "Не подкрепям никого". Избирателят може да променя избора си чрез докосване на различни от първоначално докоснатите квадратчета. В този случай на екрана остава само изборът съгласно последно докоснатото квадратче.

При желание избирателят може да отбележи преференция в кръгчетата от дясната страна на екрана, където са номерата на кандидатите - от 101 до 117.

Накрая избирателят маркира "Преглед", уверява се, че гласът му е отразен правилно и докосва "Гласуване" и потвърждава избора си. Има и опция "Отмени", след което избирателят повтаря процедурата.

При потвърждаване на избора с "Гласуване", машината отпечатва разписка. Избирателят я взема, проверява данните, сгъва я с текста навътре и я пуска в непрозрачна кутия. Картата "Избирател" се връща на комисията.

Секциите, снабдени с машини в Бургаска област са:

Район № 02 – БУРГАС, ГР.АЙТОС

Бивше ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”

141. 020100018

Заседателна зала до Общината

142. 020100015

Клуб на ул.”Паркова” 52

143. 020100009

ОУ “Атанас Манчев”

144. 020100021

ОУ"Атанас Манчев"

145. 020100030

СОУ “Никола Вапцаров”

146. 020100006

147. 020100027

СОУ “Христо Ботев”

148. 020100003

149. 020100012

СОУ"Христо Ботев"

150. 020100024

Район № 02 – БУРГАС, ГР.АХЕЛОЙ

ОУ “Христо Ботев“

151. 021700003

Район № 02 – БУРГАС, ГР.БУРГАС

Детска градина „Коледарче“ кв.Лозово

152. 020400198

Клуб на пенсионера на ул. “Ленко”

153. 020400086

НУ “Д-р Петър Берон“ кв.Рудник

154. 020400260

НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“

155. 020400266

156. 020400269

ОУ “Антон Страшимиров”

157. 020400168

158. 020400171

159. 020400174

160. 020400177

161. 020400180

ОУ “Братя Миладинови”

162. 020400272

163. 020400275

ОУ “Васил Априлов”

164. 020400293

165. 020400296

166. 020400299

167. 020400302

ОУ “Васил Левски”, кв.Горно Езерово

168. 020400150

ОУ “Георги Бенковски

169. 020400208

170. 020400211

171. 020400214

ОУ “Елин Пелин”

172. 020400123

173. 020400126

174. 020400129

ОУ “Иван Вазов” кв. Банево

175. 020400201

ОУ “Княз Борис I”

176. 020400002

177. 020400005

178. 020400008

179. 020400011

180. 020400014

ОУ “Любен Каравелов”

181. 020400056

182. 020400059

183. 020400062

184. 020400065

185. 020400068

186. 020400071

ОУ “Найден Геров“

187. 020400090

188. 020400093

189. 020400096

190. 020400099

191. 020400102

192. 020400105

ОУ “Найден Геров”

193. 020400108

ОУ “П.К. Яворов”

194. 020400284

195. 020400287

196. 020400290

ОУ “П.Р. Славейков”

197. 020400023

ОУ “Св. Климент Охридски”

198. 020400223

199. 020400226

ОУ “Христо Ботев” кв. Ветрен

200. 020400204

ОУ “Христо Ботев” кв. Победа

201. 020400077

202. 020400080

203. 020400083

ОУ “Христо Ботев”, кв.Долно Езерово

204. 020400311

205. 020400314

ОУ “Христо Ботев”, кв.Сарафово

206. 020400254

207. 020400257

ОУ"П.К. Яворов"

208. 020400281

ПГПНЕ “Гьоте”

209. 020400217

210. 020400220

ПГРЕ “Г.С. Раковски“

211. 020400038

212. 020400041

213. 020400044

ПГТ “Професор д-р Асен Златаров”

214. 020400278

ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”

215. 020400229

216. 020400232

Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“

217. 020400074

Професионална гимназия по транспорт

218. 020400026

219. 020400305

220. 020400308

СУ “Димчо Дебелянов”

221. 020400153

222. 020400156

223. 020400159

224. 020400162

225. 020400165

СУ “Добри Чинтулов”

226. 020400247

227. 020400250

СУ “Епископ Константин Преславски

228. 020400183

229. 020400186

230. 020400189

231. 020400192

232. 020400195

СУ “Иван Вазов“

233. 020400047

234. 020400050

235. 020400053

СУ “Йордан Йовков"

236. 020400235

237. 020400238

238. 020400241

239. 020400244

СУ “Константин Петканов”

240. 020400132

241. 020400135

242. 020400138

243. 020400141

244. 020400144

245. 020400147

СУ “Петко Росен”

246. 020400111

247. 020400114

248. 020400117

249. 020400120

СУ “Св.Св.Кирил и Методий”

250. 020400029

251. 020400032

252. 020400035

СУ “Христо Ботев” кв. Черно море

253. 020400263

Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАБЛЕШКОВО

ОУ “Св. Паисий Хилендарски”

254. 021700014

255. 021700017

Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАМЕНО

Зала Читалище "Просвета"

256. 020800006

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

257. 020800003

Район № 02 – БУРГАС, ГР.КАРНОБАТ

ДЦДУ Бивше НУ "Паисий"

258. 020900021

ОУ ”П.Р.Славейков”

259. 020900025

ОУ ”Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний”)

260. 020900006

СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” - малка сграда

261. 020900003

СОУ ”Христо Ботев”

262. 020900015

263. 020900018

Център за обществена подкрепа, ул."Алекси Нейчев"14

264. 020900009

ЦСРИ Бивше ПУ "Минко Неволин"

265. 020900012

Район № 02 – БУРГАС, ГР.КИТЕН

Кметството, ул."Първи май" 2

266. 022700008

Район № 02 – БУРГАС, ГР.МАЛКО ТЪРНОВО

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

267. 021200004

Читалище “Просвета”

268. 021200001

Район № 02 – БУРГАС, ГР.НЕСЕБЪР

Заседателна зала "Мелса", гр.Несебър-нова част, ул. “Ив. Вазов” 12

269. 021500006

Клуб на пенсионера, гр. Несебър-нова част, ул.”Отец Паисий” 25

270. 021500009

Клуб на пенсионера, гр. Несебър-стара част, ул.”Митрополитска” 15

271. 021500003

ПГ “Иван Вазов”, КК “Слънчев бряг” - запад

272. 021500012

ПГ"Иван Вазов"-к.к.Слънчев бряг

273. 021500035

Район № 02 – БУРГАС, ГР.ОБЗОР

Основно училище гр.Обзор, ул."Иван Вазов" 1

274. 021500022

Район № 02 – БУРГАС, ГР.ПОМОРИЕ

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

275. 021700028

276. 021700036

ОУ ”Иван Вазов” (начално училище)

277. 021700024

278. 021700039

СОУ "Иван Вазов"

279. 021700018

280. 021700021

Център за обществена подкрепа

281. 021700031

Район № 02 – БУРГАС, ГР.ПРИМОРСКО

СОУ “Н.Вапцаров”, ул."Ропотамо" 48

282. 022700003

Район № 02 – БУРГАС, ГР.СВЕТИ ВЛАС

Основно училище гр.Свети Влас, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 1

283. 021500015

Район № 02 – БУРГАС, ГР.СОЗОПОЛ

Училище "Св.Св.Кирил и Методий" - Нов град /стол/

284. 022100004

Читалище "Отец Паисий" - Ритуална зала

285. 022100001

Район № 02 – БУРГАС, ГР.СРЕДЕЦ

ДГ №2 "Бърборино", ул."Йорданка Николова" 24

286. 020600006

Клуб кв.”Победа” ул."Странджа" 25

287. 020600040

СОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."В.Коларов" 170

288. 020600003

Район № 02 – БУРГАС, ГР.СУНГУРЛАРЕ

СОУ ”Христо Ботев”-начален курс

289. 022300003

Район № 02 – БУРГАС, ГР.ЦАРЕВО

административна сграда на ОП"Пристанище"

290. 021300001

Лекционна зала на читалище ”Г.Кондолов”

291. 021300004

СОУ ”Н.Й.Вапцаров” - начално училище

292. 021300007

Район № 02 – БУРГАС, ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

293. 022100023

Район № 02 – БУРГАС, С.АТИЯ

УЧИЛИЩЕТО

294. 022100009

Район № 02 – БУРГАС, С.БАТА

ОУ “Христо Ботев“

295. 021700007

Район № 02 – БУРГАС, С.ВРЕСОВО

УЧИЛИЩЕТО

296. 021800006

Район № 02 – БУРГАС, С.ГРОЗДЕН

УЧИЛИЩЕТО

297. 022300012

Район № 02 – БУРГАС, С.ГЪЛЪБЕЦ

ОУ “Георги Стойков Раковски“

298. 021700010

Район № 02 – БУРГАС, С.ГЮЛЬОВЦА

Основно училище с.Гюльовца, ул."Никоай Лъсков" 6

299. 021500019

Район № 02 – БУРГАС, С.ДЕБЕЛТ

ОУ “Антон Страшимиров”

300. 020600018

Район № 02 – БУРГАС, С.ДОБРОМИР

ОУ "Алеко Константинов"

301. 021800009

Район № 02 – БУРГАС, С.ДРАГАНОВО

Читалище "Любен Каравелов"

302. 020400321

Район № 02 – БУРГАС, С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО

ОУ „Христо Ботев”

303. 020900030

Район № 02 – БУРГАС, С.ЗАЙЧАР

Ритуална зала

304. 021800013

Район № 02 – БУРГАС, С.КАРАГЕОРГИЕВО

ОУ "Кирил и Методий" с.Карагеоргиево

305. 020100041

Район № 02 – БУРГАС, С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

306. 020900056

Район № 02 – БУРГАС, С.КРУШЕВЕЦ

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

307. 022100016

Район № 02 – БУРГАС, С.КРЪСТИНА

Читалището

308. 020800010

Район № 02 – БУРГАС, С.ЛЮЛЯКОВО

СОУ”Отец Паисий”

309. 021800018

Район № 02 – БУРГАС, С.МАРИНКА

КМЕТСТВОТО

310. 020400324

Район № 02 – БУРГАС, С.МРЕЖИЧКО

Читалището

311. 021800021

Район № 02 – БУРГАС, С.ОРИЗАРЕ

Основно училище с.Оризаре, ул."Г.С.Раковски" 1

312. 021500027

Район № 02 – БУРГАС, С.ПЕЩЕРСКО

Бивше ОУ “Отец Паисий” с.Пещерско

313. 020100038

Район № 02 – БУРГАС, С.ПЛАНИНИЦА

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

314. 021800022

Район № 02 – БУРГАС, С.ПОРОЙ

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“

315. 021700044

Район № 02 – БУРГАС, С.ПРИЛЕП

Читалището

316. 022300023

Район № 02 – БУРГАС, С.ПРИПЕК

КМЕТСТВОТО

317. 021800026

Район № 02 – БУРГАС, С.ПРОСЕНИК

ОУ "Кирил и Методий"

318. 021800028

Район № 02 – БУРГАС, С.РАВДА

Зала на кметството с.Равда, ул."Македония" 2

319. 021500031

Район № 02 – БУРГАС, С.РАВНЕЦ

ОУ “Кирил и Методий”

320. 020400326

Район № 02 – БУРГАС, С.РОЖДЕН

УЧИЛИЩЕТО

321. 021800031

Район № 02 – БУРГАС, С.РОСЕН

КМЕТСТВОТО

322. 022100020

Район № 02 – БУРГАС, С.РУЕН

СОУ “Елин Пелин”

323. 021800001

Район № 02 – БУРГАС, С.РЪЖИЦА

ОУ"Иван Вазов"

324. 021800035

Район № 02 – БУРГАС, С.СВОБОДА

Кметството-клуб

325. 020800016

Район № 02 – БУРГАС, С.СНЕЖА

КМЕТСТВОТО

326. 021800038

Район № 02 – БУРГАС, С.СТРУЯ

КМЕТСТВОТО

327. 021800043

Район № 02 – БУРГАС, С.ТЪНКОВО

Основно училище с.Тънково, ул."Николай Лъсков" 32

328. 021500032

Район № 02 – БУРГАС, С.ЧЕРЕША

КМЕТСТВОТО

329. 021800048

Район № 02 – БУРГАС, С.ЧУБРА

Основно училище

330. 022300030

Район № 02 – БУРГАС, С.ЧУКАРКА

Детска градина с.Чукарка

331. 020100043