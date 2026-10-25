Изборите преминаха спокойно, без сериозни опити за купуване на гласове и манипулиране на вота. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който отчете активната работа през последния месец за противодействие на подобни практики.

По думите му през последния месец, но особено през последните два дни, хиляди полицейски служители са били на терен и са работили неуморно, за да могат българските граждани свободно и спокойно да упражнят правото си на глас.

"Използвам възможността да им благодаря от името на Министерството и от свое име за усилията, които положиха. Както казах, изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота. Това не намали нашата бдителност. През този един месец работихме активно през цялото време. Следяхме за подобни практики и се стремяхме да им противодействаме още в зародиш", изтъкна вътрешният министър.

Не наблюдавахме сериозни опити нито да се манипулира, нито да се купува вот. Стана ясно, че в нашата страна може да се провеждат избори по демократичен начин и могат да се избегнат познати практики, каза Демерджиев и добави: Дали причината е, че не всички политически сили, които през годите участваха в изборите, но не участваха в тези, или е друга.

Демерджиев заяви, че не може да направи паралел между изборите, които са били провеждани, когато той е заемал длъжността служебен министър и днес.

Над 17 хиляди полицаи са взели участие в охраната на изборните секции, които са били над 12 хиляди, съобщи от своя страна изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Той уточни, че най-много нарушения са регистрирани в Северозападна България, както и в Бургаско.

Главен комисар Николов даде и статистика за днешняи ден - на територията на цялата страна са проведени 192 специализирани полицейски операции. "В момента отново работим по сигнал за изборно престъпление в населено място, което засега няма да посочваме, тъй като проверката продължава. Получените сигнали са 242. По тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи. Тази сутрин се наложи да реагираме и на сигнал от изборна секция в Царево, където председателят на секционната избирателна комисия беше употребил алкохол. Предприети бяха необходимите действия и случаят беше докладван на компетентните органи", заяви главния комисар.

Бдителността ни ще продължи и през седмицата на балотажа, добави вътрешният министър.

Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев тези избори са показали, че машинният вот не е породил проблеми, а е отстранил порочните практики.