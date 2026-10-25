Младежите Мартин Станков на 19 години и Димитър Ангелов на 18 години донесоха първите бюлетини в зала "Арена Бургас", където Районната комисия ще обработва резултатите от изборите за президент в Бургаска област. Двамата изразиха разочарование, че хората не са били достатично активни на вота. Те бяха посрещнати с аплодисменти в залата точно в 20,13 часа, само 13 минути след официалния край на изборния ден.

Само броени минути започнаха да прииждат десетки членове на секции, първо от болниците, затвора и други от Бургас.









