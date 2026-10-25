Към 11.00 часа в МВР са постъпили 193 сигнала за нарушаване на изборното законодателство о и политическите права на гражданите. От тях 160 са за купуване на гласове, 9 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 23 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

От вътрешното министерство посочват, че до момента са съставени 1259 предупредителни протокола. Институцията поддържа и денонощна телефонна линия 02/90 112 98 за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Сигнали могат да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg.