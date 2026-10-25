Избирателната активност в областта е 4,94% към 11:00 часа, като правото си на глас са упражнили 17 967 души от общо 363 647 избиратели. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК).

Най-висока е активността в община Малко Търново, където са гласували 12,35% от избирателите. Следват общините Царево с 10,41% и Созопол с 8,41%.

В община Приморско до урните са отишли 7,35% от избирателите, в Несебър - 6,97%. В Средец активността е 6,49%, в Камено - 6,08%, в Поморие - 5,49%.

В Карнобат са гласували 4,94% от избирателите, в Сунгурларе - 4,82%, в Бургас - 4,18%, в Руен - 4,13%, в Айтос - 4,06%, където активността е най-ниска към тази час.