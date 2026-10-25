Един от членовете на секцията се яви пиян в изборния ден в село Изгрев, община Царево. За случая е получен сигнал в Районната избирателна комисия в Бургас. При направената проверка било установено, че човекът се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост по отношение на изборния процес. Отделно от това е внесъл алкохол в секцията, в която се намира. „А в разговор с него се установи, че въпреки, че той отговаря на зададените въпроси, говорът му се характеризира със специфично заваляне“, заявиха от РИК.

В крайна сметка той е отстранен от състава на секционната комисия.