България все още не разполага с категорични доказателства кой стои зад атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви президентът Илияна Йотова пред bTV, подчертавайки, че страната ни продължава да събира информация и разчита на съдействието на международните си партньори.



По думите на държавния глава при извършените до момента огледи не са открити останки от дронове, които да позволят категорично установяване на произхода им. Затова България е поискала съдействие от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за осигуряване на подводен дрон, с който да бъде обследван потъналият кораб.

Целта е да бъдат открити допълнителни доказателства, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около нападенията.

Кога България ще изпрати дипломатическа нота?

Йотова подчерта, че международните партньори на страната ни също подхождат предпазливо и настояват за събиране на достатъчно доказателства, преди да се предприемат конкретни дипломатически действия. И посочи още, че след установяване на отговорността за нападенията България може да изпрати дипломатическа нота и да проведе разговори със съответната държава.

Засега обаче няма официално установен извършител.

Държавният глава припомни и позицията на Консултативния съвет за национална сигурност, който осъди ударите срещу търговските кораби и ги определи като грубо нарушение на международното морско право.

След заседанието на 7 октомври КСНС настоя за разследване на нападенията и за засилване на международното сътрудничество в областта на морската сигурност.

Припомняме, че на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Единият кораб - ALFA WATAN - потъна, а другият - ABLE - беше повреден от пожар след атаката. Екипажът на втория плавателен съд беше спасен.

Разследването продължава, а евентуалната дипломатическа реакция на София ще зависи от събраните доказателства.