Слънчево ще бъде времето днес, но около обяд и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, като са възможни и градушки.

На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще бъдат интензивни. Вятърът ще е слаб до умерен – в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 29° и 34°, а в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около обяд и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще има краткотрайни валежи, на места придружени от гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 25° и 28°. Температурата на морската вода ще бъде 24°-26°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

Над планините също ще преобладава слънчево време преди обяд. След това ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. И там има условия за градушки.

Вятърът ще бъде умерен, по най-високите части – до силен, от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 23°, а на 2000 метра – около 16°.

В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Вятърът от северозапад ще се усили, а максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, а температурите ще се повишат с 2-3 градуса.