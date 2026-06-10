Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, каза в кулоарите на парламента пред журналисти депутатът Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод военната помощ на България за Украйна.

„Реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия – около 2%. Останалата част излиза от българската индустрия – заводите“, обясни Мирчев.

Европа вече е на две скорости и България трябва да бъде в първата, допълни депутатът. По неговите думи България трябва да е където се взимат решенията, където са предвидимите партньори и където страната ни ще участва в бъдеща архитектура на сигурност на Европа.

Не разбирам защо от "Прогресивна България“ реагират по толкова безотговорен начин, допълни той.

По думите на Мирчев за излизащото от складовете на българската армия плаща Европейският механизъм за мир, а произведеното от българската индустрия се плаща от украинската страна. „В единия случай България вече е получила 6,5 милиарда евро, а при другия стотици милиони. България не е подарявала оръжия на Украйна“, каза още той.

Според него темата за оръжията за Украйна изплува поради една-единствена причина – "за да прикрие провала на „Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел."

Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.