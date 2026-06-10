„Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно.“

Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

С думите си министър-председателят потвърди, че България няма да предоставя допълнителна военна помощ от наличното въоръжение на Българската армия за украинската страна.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.

„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът.

Румен Радев подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.

Той благодари на пожарникарите, които според него са предотвратили още по-голяма трагедия при тежката катастрофа на Челопешко шосе.

„В МВР има много доблестни служители. Искам да знаят, че вече са с развързани ръце срещу корупцията“, каза той.