Функцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. "Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", подчерта той. По повод оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".

Всъщност напускането на МВР от страна на Георги Кандев показа голяма кадрова дупка по върховете на МВР. Това се случва, защото в момента се оказа не само, че няма главен секретар на МВР, но няма и зам.главен секретар. Самият Кандев също беше временен главен секретар. Длъжността зам.главен секретар беше сложена в закона именно за подобни случаи, но сега се оказва, че и това място е вакантно.

Според процедурата, при липса на титуляр на поста главен секретар на МВР, както и на заместник, каквато е ситуацията в момента, постът трябваше да се заеме от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). В момента това е Емил Пармаков. Интересно е да се отбележи, че Пармаков също е временно преназначен на длъжността.

В крайна сметка Демерджиев реши да сложи на мястото на Пандев Любомир Николов, като така пък се оголва ръководното място в ключовата СДВР. Николов е бивш служител на ГДБОП. Той е начело на СДВР от няколко години, като остана почти единственият шеф на областна дирекция, който не беше сменен от дуета "Дечев-Кандев" по време на доскорошното служебно правителство

За разлика от липсата на шефове от професионалното ръковдство на МВР, то в политическото има рекордните четирима зам.министри.

"Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго", коментира по Нова тв бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. "Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.

Двамата са разговаряли след оставката. "Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър.

"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.