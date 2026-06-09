Средната сметка за ток в страната ще се увеличи с едно евро след определеното от Комисията за енергийно и водно регулиране поскъпване от 1 юли с 3 на сто. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски след откритите заседания за цените на ток и парно за следващия едногодишен период.

Той уточни, че увеличението на цената на електроенергията е под инфлацията, която за миналата година е била 4,6 на сто, а през тази гони над 7%.



Комисията и тази година е приложила рестриктивен подход към увеличението на разходите на енергийните дружества. Според него е постигнат добър резултат, тъй като цените трябвало да бъдат на първо място справедливи и на второ място - икономически обосновани и достъпни за гражданите, защото някой трябва да ги плаща.



Младеновски каза още, че комисията не може да се съобрази напълно с исканията на дружествата и напомни, топлофикациите са внесли заявления за средно увеличение с 30%, някои и над 60 на сто, а получиха средно 4,58%. Той смята, че цените за реалистични, но напомни за геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрол и газ.



"Към момента това, което ни спасява като държава е азерския договор за доставка на природен газ. В скоро време би трябвало и там цената да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола. И ако не се успокоят нещата в Персийския залив, може би ще бъдем свидетели на увеличение на цената на газа. Този факт сме го предвидили консервативно, но няма как да увеличим цената на топлинната енергия така, че да бъде невъзможно хората да я плащат", каза още председателят на енергийния регулатор.



При откритото заседание за цените на парното и топлата вода топлофикациите се обявиха против орязване на разходите им за загуби по мрежата. И от столичното парно и от дружеството в Пловдив заявиха, че са им намалени разходите за покриване на въпросните загуби, а настояват да се заложат реалните.



Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обаче им отвърна, че досега подходът със стимули не действа и няма нито едно дружество, което да е предвидило намаляването им. Затова ще се прилага подходът, който е в електроенергетиката, където за десетина години технологичните загуби по електроразпределителните и електропреносната мрежа са намалели с 40%.



Боян Паунов, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика" в КЕВР, каза, че почти всички дружества увеличават размера на технологичните разходи или ги запазват на същото нива, а това са разходи, които пряко влизат в цената на топлинната енергия. Ще разгледаме внимателно всички възражения, заяви той.



При обсъждане на цените на електроенергията електроразпределителни дружества настояваха цената за достъп до мрежата да е на база на мощност, а не на потребена електроенергия. В заявленията си и трите компании настояваха за тъй наречената такса електромер. Младеновски заяви, че на този етап това е неприложиво, въпреки че в повечето европейски държави цената за достъп е на база на заявената мощност.