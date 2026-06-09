Ефективен национален протест ще проведат на 15 юни Съюзът на международните превозвачи (СМП) и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ). Протестните действия ще обхванат ключови точки и пътни артерии в София и големите градове на страната, обявиха от браншовите организации.

Миналия месец браншът прояви разбиране, като премести локацията на първоначално планирания си митинг заради клетвата на новото правителство, но днес кредитът на доверие вече е изчерпан, заявяват от СМП. Вече един месец новото правителство е на власт, но до момента липсва каквото и да е конкретно действие, решение или реален диалог за справяне с катастрофалната криза в логистичния сектор, посочват от бранша.

Същевременно над 20% от транспортните средства в България вече са принудително спрени от движение.

Транспортът е в основата на инфлацията и сметката ще я плати цялото общество, заявяват от бранша. Всяко евро изкуствено надут разход за превозвачите се пренася автоматично върху крайната цена на всяка стока, хранителен продукт и услуга в магазина, допълват от СМП.

“Драстичният, икономически необоснован скок на застраховка “Гражданска отговорност” с хиляди евро и високите нива на цените на горивата не са просто браншови проблем, те са директен удар по джоба на всеки български потребител. Правителството, чрез бездействието си, обрича страната на още по-голям инфлационен шок”, заявяват от СМП.

Исканията на превозвачите са: незабавни мерки от регулаторите (КФН и КЗК) и спешно разследване на съмненията за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките; компенсаторни механизми за горивата - въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора, каквито отдавна работят ефективно в другите страни от ЕС.

Превозвачите настояват за спешна среща при премиера Румен Радев и съставяне на план за над 15 хил. транспортни компании, застрашени от фалит.