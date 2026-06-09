Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъжда новите цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 юли.

Предварителните разчети показват, че за абонатите на „Електрохолд“ в Западна България се предвижда увеличение от 3,11%, а клиентите на „Енерго-Про“ в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече.

Най‑голямо поскъпване се очаква за потребителите на EVN в Югоизточна България – около 3,24%.

Омбудсманът Велислава Делчева определи планираното увеличение като икономически необосновано.

В позиция до КЕВР тя посочва, че получава множество сигнали от цели населени места за чести аварии, ниско напрежение и лошо качество на услугата, което според нея не оправдава ново поскъпване.

Преди заседанието на регулатора пред сградата на КЕВР е организиран протест срещу увеличението на цените.