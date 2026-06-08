Светът трябва да изгради основи, които да издържат на все по-честите сътресения, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

“Притеснявам се, че все още не сме осъзнали напълно, че светът вече е такъв – кризите няма да спрат и винаги трябва да сме подготвени за следващата“, каза Георгиева в подкаста “Лидери” на Вlооmbеrg.

МФВ разполага с кредитен капацитет от малко под 1 трилион долара, а нейната задача е да поддържа вниманието на всичките 191 страни членки на фонда, насочено към съвместната работа за общото благо на световната икономика.

“Огромни промени се случват по света и най-доброто оръжие срещу тях е обективният анализ”, коментира Георгиева. Един от най-важните феномени в момента, който изменя пазарите на труда и местните икономики, е разпространението на изкуствения интелект.

Организациите, включително МФВ, не успяха да разпознаят неравенствата по света, произтичащи от процесите на глобализацията и Георгиева изрази надежда, че това няма да се повтори заради шоковете от изкуствения интелект.

“Много общности бяха опустошени от глобализацията, макар и световната икономика да се разви в добра посока. Проблемът беше, че не им обърнахме достатъчно внимание и този път внимаваме това да не се повтори на фона на развитието на изкуствения интелект“, каза Георгиева.

През 2024 г., две години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, МФВ обяви, че ще възобнови годишния си преглед на руската икономика по т.нар член 4 от началото на войната. Няколко държави от Европейския съюз силно се противопоставиха на решението на Георгиева МФВ да започне отново годишните си оценки за Русия, опасявайки се, че това ще легитимира усилията на Москва да заобикаля санкциите.

“Беше много деликатен момент, защото бомбите летяха и в двете посоки. Решихме да отложим – трябваше да съберем данни за търговията, вноса и износа, а Русия не искаше да предостави данните“, разказа Георгиева. / БТА