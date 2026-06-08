Дeпутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадва обяви, че законопроектът, позволяващ ЛГБТ пропаганда в училищата, ще бъде оттеглен.

"Интересът на обществото бе привлечено към едно единствено предложение за отпадане на един "мъртъв“ текст, касаещ измислен и несъществуващ проблем, за който няма и никога не е имало нито един регистриран сигнал в МОН. Няма и да има", написа в профила си във Facebook тя.

"Училището трябва да бъде място за образование, сигурност и развитие - не поле за идеологически битки. Децата трябва да бъдат защитени от дрога, насилие, агресия, пропаганда и натиск от всякакъв вид. Децата трябва да бъдат защитени и от въображаеми и изпразнени от съдържание политически битки за повече лайкове в социалните мрежи", казва още Белобрадова.

"Това оттегляне, всъщност, ще даде и поле за допълнителни подобрения на законопроекта по всички истински теми, които реално съществуват. Отговорността на политиците трябва да е ясна – няма по-важно нещо от подобряването на средата за развитие на нашите деца и всички сме на разположение на гражданите, учителите, другите политически партии и родителите до постигане на истинско съгласие", допълва депутатът. "В следващите седмици и месеци ще водим разговори колкото обществото има нужда."

Законопроектът беше подписан от народните представители Елисавета Белобрадова, Анна Бодакова и Стела Николова.

Една от точките в него има за цел да премахне действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата.

Белобрадова припомни, че от партията не са подкрепили тези текстове, защото още тогава са ги оценили като част от кампания за насаждане на страхове и разделение.

"Продължавам да стоя на тази позиция и не желая да давам нов повод за раздухване на страхове, стигма и противопоставяне. Затова взехме решение да оттеглим законопроекта до постигане на консенсус по редица въпроси", пише още тя.

Ето какво върху какво още акцентира Елисавета Белобрадова в публикацията си, като поддчерта, че всичко това е останало на заден план:

Миналата седмица Да, България внесе ЗИД на ЗПУО, който стъпва на всички основни приоритети, които сме заявявали неизменно през годините:

1. Достъп до качествено образование и всеобщо повишаване на качеството на образованието

2. Разширяване и подобряване на яслените грижи

3. Качествена система за ранно детско развитие

4. Езикова интеграция, засилено изучаване на български език и превенция на отпадането от образователната система

5. Десегрегация на образователните институции и подкрепа на учители и директори в тази битка

Това не са "нашите приоритети“, а националните, защото работодателите посочват като основен и най-голям проблем при наемането на работници и служители, неграмотността. Защото голяма част от децата отпадат от образователната система. Защото България е с един от най-ниските обхвати в Европа по отношение на яслената грижа. Защото единственият отговор на тази гигантска криза от повечето институции и партии е: "Децата да повтарят клас“.