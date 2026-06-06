Жители на селата Росен, Равна гора, Веселие и Ясна поляна протестираха заради забавения ремонт на път III-992 – Отманли–Росен–Веселие–Ясна поляна. Трасето е основен обходен маршрут при затваряне на пътя Бургас–Созопол и ежедневно се използва от стотици жители на региона.

Недоволните настояха институциите да посочат конкретен срок за завършване на ремонта. По думите им години наред живеят сред прах през лятото, кал през зимата и сериозно затруднен достъп до населените места.





Хората припомниха, че още през 2023 г. са протестирали заради състоянието на пътя. Въпреки че е избран изпълнител и е възложена обществена поръчка, ремонтните дейности продължават с бавни темпове.

Според протестиращите първоначалният срок за изпълнение от 450 дни вече е изтекъл. Междувременно е подписано допълнително споразумение, с което срокът е удължен, а стойността на ремонта е увеличена.

„Ако през този един месец пътят не бъде ремонтиран и няма интензивна работа, ще запушим Бургас с колите и ще бъдем около АПИ-Бургас. Ако не ни чуят – ще отидем пред парламента", заяви пред БГНЕС жителят на село Росен Тодор Гинев.

Кметът на село Росен Иван Янев също изрази недоволство от забавянето на ремонта и лошото състояние на трасето.

„Ние ги запълваме с моя бус, от общината парични ни дадоха и ние ги запълвахме, за да може да се движат, ама то не може постоянно...“, каза Янев по повод опасните дупки по пътя.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ обясняват, че забавянето е свързано с необходимост от препроектиране, съгласуване между институции и извършване на допълнителни строителни дейности. Оттам уверяват, че работата по обекта продължава.

Протестиращите обаче настояват за ясен ангажимент от институциите кога ремонтът ще приключи окончателно.