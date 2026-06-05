Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на НЗОК внесе ПГ на ДПС . Това съобщиха от пресцентъра на партията.



Освобождаването на Петко Стефановски като управител на Националната здравноосигурителна каса и Момчил Мавров като подуправител на НЗОК е заради системни нарушения при управлението на НЗОК и несправянето със задълженията и обществените очаквания към НЗОК.



В мотивите се посочва:



Обществените нагласи на хората и редица експертни анализи за българското здравеопазване показват редица систематични проблеми, свързани с липса на медикаменти, високи нива на доплащане и прекомерни лични разходи, недостиг на лекари и сестри, лош достъп в малките и населени места, корупция и неформални плащания, липса на профилактика, липси на лекарства и вариращи цени, прекомерна концентрация върху болничната помощ, бавна дигитализация и ниски заплащания на медицинския персонал.



Ние от ДПС смятаме, че щом хората си плащат осигуровките, те трябва да имат право на всякакви видове доболнична и болнична помощ, без да им се налага да доплащат и едно евро от джоба си.



Не виждаме ръководството на НЗОК да е свършило каквато и да е работа в тази посока през последните години, точно обратното – недоволството в хората става все по-голямо, доплащанията все по-високи, което в съчетание с вихрещата се финансова криза, прави здравеопазването на практика недостъпно за по-голяма част от българските граждани. Вина за това носят основно управителят и подуправителят на НЗОК и е абсолютно неприемливо. Те следва да понесат своята отговорност и да напуснат заеманите от тях ръководни позиции.