“Предстои тепърва да се приложи процедурата по свръхдефицит в България, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат дефицит от 3%, но с различни гимнастики с бюджета - изземане на предварително на данъци например, с големи харчове за фалшиви обществени поръчки. Това е резултатът. Надявам се, че партиите в НС, ще проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси”, заяви премиерът Румен Радев.

Разминаване в данните

“Има голямо разминаване, защото в последните няколко години имаме отлагани разходи, това са т. нар. “скрити разходи”, които помпат дефицита. Изплуват фактури от минали години за извършени дейности, които не са платени - над 2 милиона в евро. Тези разходи трябва да се покриват”, каза още премиерът по повод изказването на финансовия министър, че “има скрити факутири”.