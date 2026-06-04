Парламентът оряза и на второ четене правомощията на особения търговски управител на "Лукойл". Вносители на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са Стефан Свиленов и група народни представители от ПГ на "Прогресивна България" и бе приет на първо гласуване на 27 май.

Със законопроекта се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми, като е необходимо на първо място да бъдат защитени националните интереси, чрез усъвършенстване на административния контрол върху дейността на особения търговски управител, осъществяван от държавата чрез министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерски съвет (МС).

Въвеждат се и правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител – сделките на разпореждане с акции или дялове в капитала и сделките на разпореждане с имуществото на дружеството, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход. По този начин сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната ще бъдат постигнати, при спазване на изискването за пропорционалност и при зачитане на конституционните права и свободи.

Прието бе, че за целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец.

Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията, прокурорът, МС, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, може да предяви пред окръжния съд по седалището на лицето иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение.

Искът се предявява срещу държавата, особения търговски управител и лицето, опериращо критичната инфраструктура, или лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от извършването на разпоредителната сделка.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Искът се разглежда по реда на глава 32 „Производство по търговски спорове“ от Гражданския процесуален кодекс.

Евгени Симеонов замени Румен Спецов на поста

Евгени Симеонов бе назначен на мястото на Румен Спецов за особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим".

Симеонов е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и е в системата на Министерство на икономиката от 10 години.

Пулев обясни, че причините за смяната са комплексни, като отбеляза, че "да си проверявал касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава основания, че разбираш пазара на нефт и нефтени продукти". Той съобщи и че Спецов не е представил 6-месечен оздравителен план за дружествата от групата на "Лукойл".