Българинът Христиан Иванов, който е полицай в САЩ, е бил прострелян по време на полицейска акция в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. Инцидентът е станал на 2 юни около 15:00 часа местно време, когато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ия блок на авеню Норт Флорида.

Иванов, който е сержант в специализирано полицейско звено, е бил ранен при престрелка със заподозрян. При инцидента е пострадал и втори полицай, чиито наранявания не се определят като животозастрашаващи, съобщи bTV.

Кметът на Атлантик Сити Марти Смол-старши заяви, че заподозреният е открил огън по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на служител на реда. По думите му полицаят е избегнал по-тежки последствия благодарение на защитната си каска. Заподозреният е загинал по време на престрелката, съобщава CBS News.

Ранените служители са били транспортирани до Регионалния медицински център „Атлантикеър“. Състоянието на Христиан Иванов е било критично, като към 22:00 часа той все още е бил в операционната.

Подробности около случая засега не се съобщават, тъй като разследването се води от Службата за публична почтеност и отчетност към главния прокурор на Ню Джърси. Все още не е известно и каква е била причината за издаването на заповедта за обиск.

Христиан Иванов е повишен в сержант през 2023 г. и е добре познат сред колегите си със своята смелост, професионализъм и отдаденост на службата. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания в платформата GoFundMe, която вече е събрала над 53 000 долара от поставена цел от 80 000 долара, предаде Breaking AC.

В описанието на кампанията се посочва, че освен отдаден полицай Иванов е съпруг и баща на три малки деца. Средствата ще бъдат използвани за покриване на медицински разходи, пътувания, грижи за децата и други непредвидени разходи, свързани с възстановяването му.

„Христиан е прекарал живота си в защита на другите. Сега е наш ред да го подкрепим“, се казва в призива към дарителите.