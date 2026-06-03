Дефицитът е рекорден от май месец и това е на фона на засилената инфлация. Рекорден е - 2,5 млрд. Става дума за открития дефицит - видимия. Това коментира пред NOVA депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджета Константин Проданов.

"Скритият дефицит са залежаващите по чекмеджета фактури, дейности които не са фактурирали. Числата, които г-н Донев цитира бяха за 2,5 млрд евро допълнително. Тече анализ и в следващите дни ще излезем с конкретни разкрития за големи злоупотреби, нагласени обществени поръчки, авансови плащания по договори, по които нищо не е свършено. Става дума за стотици милиони и повече.

Най-много обикновено е в обикновените проекти. Другият ключов момент е ситуацията с фискалния резерв, която е критична. Клисурски заяви, че бил пълен, но използваемите средства в него към днешна дата са по-малко от милиард", казва още той.

Проданов обяснява, че преди да се предприемат конкретни мерки, трябва да има ясна представа за състоянието на държавата.

"Г-н Донев днес ще направи брифинг за мерките и траекторията на дефицита", обяви той.

Проданов коментира и собствените си думи, че пенсионерите няма да обеднеят без 2 евро добавки.

"Това, което вчера мина на второ четене и днес ще влезе в зала е промяна в удължителния закон, която увеличава пенсията на над 800 хиляди пенсионери. Това е увеличение на пенсиите за минимален осигурителен стаж и възраст, което не беше направено от предните управляващи. Това са по 25 евро.

Промяната по отношение на ковид добавката - логиката е съвсем различна. На първо място да кажем, че това беше временна мярка, а ковид вече няма. Ако в сегашната ситуация се пенсионирате утре, получавате пълна ковид добавка, но минималните пенсии - в тях ковид добавка вече няма. Защото в годините е вкарвана и изкарвана, правени са промени на коляно и сега тези, които са на минимална пенсия, не я взимат.

Тук има едно изкривяване, което искаме да поправим. Идеята беше да преместим социалното подпомагане в социалната система, където му е мястото.

Фразата, която се слага в устата ми беше, че няма да обеднеят, но втората част беше, че никой няма да бъде оставен зад борда", обясни той.

"Увеличаваме пенсиите, а не взимаме добавка", уточни той.

"Ситуацията с бюджета е меко казано скандална. Очаква се да влезем в свръх дефицит", каза още Проданов.

Той обясни, че много зависи от бюджета кога ще се тегли нов заем.

"Свързано е с конюнктурата на международните финансови пазари, където е вероятно по-нататъх лихвените проценти да са по-големи. Фискалният резерв е опоскан, все едно са минали ято скакалци. Има по-високи постъпления от данъци и имаме рекорден дефицит и то е само видимия.

Фискалният резерв, за който Асен Василев говори са средства, които не можем да пипаме. Никой не обича да започва с рестрикции.

По ПВУ трябва авансово да разплатим над 4 млрд евро. Ако не ги финансираме, остава риск за общини и бизнес които са започнали проектите. Живи-умрели, трябва да намерим тези пари", обясни още той.

"Въпреки изключително тежката фискална ситуация, първият ни ангажимент беше социалните плащания да не са пипани. Затова всички пенсии, дори тези които предходните управляващи не сметнаха за необходимост да се пипат, ние правим днес"

Проданов коментира и изказването на Владимир Николов за майчинството, което предизвика бурни реакции.

"Не може да се говори за никакви промени в майчинството, докато не се оправи проблема с яслите и детските градини. В този контекст го каза Владо Николов. Явно трябва много внимателно да говорим, защото предния път ме нападната, когато цитирах Достоевски", каза той.

"Прогресивна България" се готви да изземва и незаконно придобити имущества.

"Всеки, за когото се установи, че има нещо незаконно придобито - ще му бъде отнето. Не искаме обаче да го правим, така че да падне в съда. Помня в зората на демокрацията имаше един депутат, който казваше, че икономисва от закуски. Пак казва, МВР и съдебната власт работят по тези казуси с незаконно придобито имущество и незаконни обществени поръчки, ще бъдат разкрити и където е нужно ще бъдат конфискувани", посочи Проданов.