Докато въздушните удари и битките по фронтовете в Украйна продължават, усилията за постигане на мир следващата седмица ще се пренесат в Общото събрание на ООН.

Володимир Зеленски обяви, че в Ню Йорк ще се срещне с Доналд Тръмп за нови разговори относно гаранциите за сигурност, които западните партньори на Украйна могат да й осигурят, за да предотвратят ново руско нападение. Освен военни доставки, такива могат да бъдат чуждестранни миротворчески контингенти.

Вчера руски медии съобщиха, че на годишния форум на ООН руският външен министър Сергей Лавров ще разговаря с американския си колега Марко Рубио.

А американският президент изрази недоволство от новия случай, в който руски военни летателни апарати навлязоха във въздушното пространство на страна от НАТО.

"Не ми харесва, не ми харесва, когато се случи нещо подобно. Може да стане голям проблем", каза Тръмп, след като Естония обяви, че три руски изтребителя Миг-31 са прекарали 12 минути във въздушното й пространство. Русия отрича извършващите патрулиране над Балтийско море самолети да са навлизали над бившата съветска република.

Също както Полша, която свали руски дронове, сега и Естония поиска консултации между страните от НАТО, съгласно член 4 на Северноатлантическия договор.