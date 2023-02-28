В 17 ч. изтече крайният срок за регистрацията на листите с кандидати на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 2 април. Утре ще се тегли жребият за участието им в тв дебатите, а предизборната кампания официално започва от 2 март. Първи април ще е денят за размисъл.

“Труд news” представя водачите на листите на петте партии, които според всички социологически агенции твърдо влизат в 49-то Народно събрание - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, “Възраждане”, ДПС и БСП. Свои шансове да попаднат в новия парламент имат и “Български възход”, ИТН и “Левицата!”, които гравитират около заветната четирипроцентова бариера.

ГЕРБ: Борисов, Атанасова и Вълчев първи в две листи

Благоевград - Росен Желязков

Бургас - Жечо Станков

Варна - Даниел Митов

В. Търново - Проф. Костадин Ангелов

Видин - Росица Кирова

Враца - Красен Кръстев

Габрово - Томислав Дончев

Добрич - Деница Сачева

Кърджали - Цвета Караянчева

Кюстендил - Христо Терзийски

Ловеч - Николай Нанков

Монтана - Ирена Димова

Пазарджик - Екатерина Захариева

Перник - Георг Георгиев

Плевен - Пламен Тачев

Пловдив град - Бойко Борисов

Пловдив област - Вежди Рашидов

Разград - Десислава Атанасова

Русе - Десислава Атанасова

Силистра - Ивелин Иванов

Сливен - Десислава Танева

Смолян - Д-р Красимир Събев

23 - София - Румен Христов

24 - София - Тома Биков

25 - София - Бойко Борисов

София област - Младен Маринов

Стара Загора - Красимир Вълчев

Търговище - Теменужка Петкова

Хасково - Делян Добрев

Шумен - Красимир Вълчев

Ямбол - Димитър Иванов

ПП-ДБ: Пратиха ген. Атанас Атанасов в Кърджали

Благоевград - Андрей Гюров

Бургас - Константин Бачийски

Варна - Даниел Лорер

В. Търново - Людмила Илиева

Видин - Любен Иванов

Враца - Деница Симеонова

Габрово - Явор Божанков

Добрич - Ивайло Мирчев

Кърджали - Атанас Атанасов

Кюстендил - Георги Стамов

Ловеч - Искрен Арабаджиев

Монтана - Ванина Вецина

Пазарджик - Ивайло Шотев

Перник - Бойко Рашков

Плевен - Радостин Василев

Пловдив град - Никола Минчев

Пловдив област - Росен Костурков

Разград - Антоанета Цонева

Русе - Мартин Димитров

Силистра - Стоян Георгиев

Сливен - Татяна Султанова-Сивева

Смолян - Михал Камбарев

23 - София - Кирил Петков

24 - София - Христо Иванов

25 - София - Христо Петров

София област - Александър Симидчиев

Стара Загора - Радослав Рибарски

Търговище - Илина Мутафчиева

Хасково - Асен Василев

Шумен - Николай Денков

Ямбол - Мирослав Иванов

ДПС: Пеевски пак начело в два района

Благоевград - Делян Пеевски

Бургас - Севим Али

Варна - Филиз Хюсменова

В. Търново - Йордан Цонев

Видин - Станислав Анастасов

Враца - Цветан Енчев

Габрово - Юсеин Вейселов

Добрич - Ертен Анисова

Кърджали - Мустафа Карадайъ

Кюстендил - Александър Несторов

Ловеч - Станислав Анастасов

Монтана - Димитър Аврамов

Пазарджик - Делян Пеевски

Перник - Александър Несторов

Плевен - Марио Рангелов

Пловдив-град - Танер Али

Пловдив област - Рамадан Аталай

Разград - Ахмед Ахмедов

Русе - Ализан Яхова

Силистра - Джевдет Чакъров

Сливен - Хатидже Георгиева

Смолян - Хайри Садъков

23 - София - Валентин Тончев

24 - София - Едиз-Ханиф Саидов

25 - София - Цветан Енчев

София-област - Петър Чобанов

Стара Загора - Халил Летифов

Търговище - Джейхан Ибрямов

Хасково - Сезгин Мехмед

Шумен - Мустафа Карадайъ

Ямбол - Петър Чобанов

БСП: Най-верните на Нинова водят по 2 на 6 места

Благоевград - Корнелия Нинова

Бургас - Петър Кънев

Варна - Борислав Гуцанов

В. Търново - Кристиан Вигенин

Видин - Филип Попов

Враца - Атанас Зафиров

Габрово - Драгомир Стойнев

Добрич - Мая Димитрова

Кърджали - Жени Стайкова

Кюстендил - Бойко Клечков

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Стоян Мирчев

Пазарджик - Драгомир Стойнев

Перник - Борис Цветков

Плевен - Румен Гечев

Пловдив - Иван Петков

Пловдив-област - Манол Генов

Разград - Наско Анастасов

Русе - Иван Иванов

Силистра - Иво Атанасов

Сливен - Деян Дечев

Смолян - Георги Михайлов

23- София - Христо Проданов

24 - София - Георги Свиленски

25 - София - Корнелия Нинова

София-област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Гьоков

Търговище - Борислав Гуцанов

Хасково - Атанас Зафиров

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин

Възраждане: Без нови лица, надяват се на референдум

Благоевград - Цончо Ганев

Бургас - Цончо Ганев

Варна - Костадин Костадинов

В. Търново - Станислав Стоянов

Видин - Валери Сираков

Враца - Ивайло Папов

Габрово - Даниел Петров

Добрич - Константина Петрова

Кърджали - Георги Николов Георгиев

Кюстендил - Димчо Димчев

Ловеч - Николай Дренчев

Монтана - адв. Петър Петров

Пазарджик - Стоян Таслаков

Перник - Димо Дренчев

Плевен - Ивелин Първанов

Пловдив - Ангел Георгиев

Пловдив област - Стоян Таслаков

Разград - Ивайло Хъневски

Русе - Златан Златанов

Силистра - Маргарита Генчева

Сливен - Климент Шопов

Смолян - Ангел Георгиев

23 - София - инж. Николай Дренчев

24 - София - адв. Петър Петров

25 - Костадин Костадинов

София област - Александър Арангелов

Стара Загора - Искра Михайлова

Търговище - Юлиян Губатов

Хасково - Георги Георгиев

Шумен - Веселин Вешев

Ямбол - Никола Димитров