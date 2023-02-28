В 17 ч. изтече крайният срок за регистрацията на листите с кандидати на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 2 април. Утре ще се тегли жребият за участието им в тв дебатите, а предизборната кампания официално започва от 2 март. Първи април ще е денят за размисъл.
“Труд news” представя водачите на листите на петте партии, които според всички социологически агенции твърдо влизат в 49-то Народно събрание - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, “Възраждане”, ДПС и БСП. Свои шансове да попаднат в новия парламент имат и “Български възход”, ИТН и “Левицата!”, които гравитират около заветната четирипроцентова бариера.
ГЕРБ: Борисов, Атанасова и Вълчев първи в две листи
Благоевград - Росен Желязков
Бургас - Жечо Станков
Варна - Даниел Митов
В. Търново - Проф. Костадин Ангелов
Видин - Росица Кирова
Враца - Красен Кръстев
Габрово - Томислав Дончев
Добрич - Деница Сачева
Кърджали - Цвета Караянчева
Кюстендил - Христо Терзийски
Ловеч - Николай Нанков
Монтана - Ирена Димова
Пазарджик - Екатерина Захариева
Перник - Георг Георгиев
Плевен - Пламен Тачев
Пловдив град - Бойко Борисов
Пловдив област - Вежди Рашидов
Разград - Десислава Атанасова
Русе - Десислава Атанасова
Силистра - Ивелин Иванов
Сливен - Десислава Танева
Смолян - Д-р Красимир Събев
23 - София - Румен Христов
24 - София - Тома Биков
25 - София - Бойко Борисов
София област - Младен Маринов
Стара Загора - Красимир Вълчев
Търговище - Теменужка Петкова
Хасково - Делян Добрев
Шумен - Красимир Вълчев
Ямбол - Димитър Иванов
ПП-ДБ: Пратиха ген. Атанас Атанасов в Кърджали
Благоевград - Андрей Гюров
Бургас - Константин Бачийски
Варна - Даниел Лорер
В. Търново - Людмила Илиева
Видин - Любен Иванов
Враца - Деница Симеонова
Габрово - Явор Божанков
Добрич - Ивайло Мирчев
Кърджали - Атанас Атанасов
Кюстендил - Георги Стамов
Ловеч - Искрен Арабаджиев
Монтана - Ванина Вецина
Пазарджик - Ивайло Шотев
Перник - Бойко Рашков
Плевен - Радостин Василев
Пловдив град - Никола Минчев
Пловдив област - Росен Костурков
Разград - Антоанета Цонева
Русе - Мартин Димитров
Силистра - Стоян Георгиев
Сливен - Татяна Султанова-Сивева
Смолян - Михал Камбарев
23 - София - Кирил Петков
24 - София - Христо Иванов
25 - София - Христо Петров
София област - Александър Симидчиев
Стара Загора - Радослав Рибарски
Търговище - Илина Мутафчиева
Хасково - Асен Василев
Шумен - Николай Денков
Ямбол - Мирослав Иванов
ДПС: Пеевски пак начело в два района
Благоевград - Делян Пеевски
Бургас - Севим Али
Варна - Филиз Хюсменова
В. Търново - Йордан Цонев
Видин - Станислав Анастасов
Враца - Цветан Енчев
Габрово - Юсеин Вейселов
Добрич - Ертен Анисова
Кърджали - Мустафа Карадайъ
Кюстендил - Александър Несторов
Ловеч - Станислав Анастасов
Монтана - Димитър Аврамов
Пазарджик - Делян Пеевски
Перник - Александър Несторов
Плевен - Марио Рангелов
Пловдив-град - Танер Али
Пловдив област - Рамадан Аталай
Разград - Ахмед Ахмедов
Русе - Ализан Яхова
Силистра - Джевдет Чакъров
Сливен - Хатидже Георгиева
Смолян - Хайри Садъков
23 - София - Валентин Тончев
24 - София - Едиз-Ханиф Саидов
25 - София - Цветан Енчев
София-област - Петър Чобанов
Стара Загора - Халил Летифов
Търговище - Джейхан Ибрямов
Хасково - Сезгин Мехмед
Шумен - Мустафа Карадайъ
Ямбол - Петър Чобанов
БСП: Най-верните на Нинова водят по 2 на 6 места
Благоевград - Корнелия Нинова
Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
В. Търново - Кристиан Вигенин
Видин - Филип Попов
Враца - Атанас Зафиров
Габрово - Драгомир Стойнев
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - Жени Стайкова
Кюстендил - Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Стоян Мирчев
Пазарджик - Драгомир Стойнев
Перник - Борис Цветков
Плевен - Румен Гечев
Пловдив - Иван Петков
Пловдив-област - Манол Генов
Разград - Наско Анастасов
Русе - Иван Иванов
Силистра - Иво Атанасов
Сливен - Деян Дечев
Смолян - Георги Михайлов
23- София - Христо Проданов
24 - София - Георги Свиленски
25 - София - Корнелия Нинова
София-област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Гьоков
Търговище - Борислав Гуцанов
Хасково - Атанас Зафиров
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин
Възраждане: Без нови лица, надяват се на референдум
Благоевград - Цончо Ганев
Бургас - Цончо Ганев
Варна - Костадин Костадинов
В. Търново - Станислав Стоянов
Видин - Валери Сираков
Враца - Ивайло Папов
Габрово - Даниел Петров
Добрич - Константина Петрова
Кърджали - Георги Николов Георгиев
Кюстендил - Димчо Димчев
Ловеч - Николай Дренчев
Монтана - адв. Петър Петров
Пазарджик - Стоян Таслаков
Перник - Димо Дренчев
Плевен - Ивелин Първанов
Пловдив - Ангел Георгиев
Пловдив област - Стоян Таслаков
Разград - Ивайло Хъневски
Русе - Златан Златанов
Силистра - Маргарита Генчева
Сливен - Климент Шопов
Смолян - Ангел Георгиев
23 - София - инж. Николай Дренчев
24 - София - адв. Петър Петров
25 - Костадин Костадинов
София област - Александър Арангелов
Стара Загора - Искра Михайлова
Търговище - Юлиян Губатов
Хасково - Георги Георгиев
Шумен - Веселин Вешев
Ямбол - Никола Димитров
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