Бургас ще отбележи Световния ден на сърцето – 29 септември, понеделник, от 10:00 до 13:30 часа на „Пантеона“ с финала на общинската лятна инициативата „Здравен час край морето“. Участие в заключителния етап ще вземат над 120 деца от III –те класове на ОУ „Антон Страшимиров“.

По достъпен и интерактивен начин ще бъде представена темата за сърцето от актьорите от театрална школа „Талантино“. Ще се покажат и затвърдят правилата за първа долекарска помощ, като паралелно с това децата ще рисуват по представената здравна тема, ще танцуват и забавляват.

Д-р Стамен Пишев –Председател на Сдружение „Младите лекари“ и д-р Диян Господинов- изпълнителен директор на Сдружение „Младите лекари“, лекари-кардиолози ще бъдат активни участници в разговорите с децата в последния летен здравен час.

През месеците април-август по време на инициативата са обхванати над 500 деца и подрастващи млади хора, като са разгледани различни тематични теми, свързани общо със здравето, летните алергии, превенция на водния травматизъм и първа долекарска помощ, превенция на слънчевите изгаряния, хепатит.

От 16:00 до 18:30 часа в Mall Galleria – Бургас ще се проведе общинска здравно-информационна кампания „С любов за моето сърце!“. Жителите и гостите на град Бургас ще могат да премерят артериалното си налягане и кръвната захар, а чрез анализатор на телесни мазнини могат да измерят съотношението на мазнините-индекс на телесна маса и килокалории.

На място д-р Стамен Пишев, д-р Диян Господинов-лекари-кардиолози, д-р Диляна Стоянова – специалист ендокринолог, д-р Вержиния Георгиева - ОПЛ, д-р Павел Минев – специалист образна диагностика ще консултират, ще отговарят на въпроси, относно профилактиката, промяната в начина на живот и последиците от вредните навици за здравето ни, за редукцията на телесното тегло на деца и възрастни - в контекста на профилактиката и лечението на затлъстяването – един от факторите за сърдечно-съдовите заболявания.

Треньор и фитнес инструктор от Finesse Central Park -Fitness & Spa Club ще дават своите препоръки и съвети, относно физическите упражнения и двигателната активност, фитнес тренировките и балансирано хранене за постигане на доброто здраве.

За малките жители на града ще има арт работилница, където всяко дете с помощта на специален шаблон ще може да изработи и нарисува сърце с послание.

Привечер Моста в Бургас ще бъде осветен в червен цвят за повишаване вниманието на населението към проблема със сърдечно-съдовите заболявания.

Специалистите съветват, за да е здраво и щастливо сърцето е необходимо да положим малко усилия за подобряване качеството ни на живот: намаляване на стреса и стресовите ситуации, промяна в хранителния ни режим, спорт и двигателна активност, профилактика.

Целта на всички дейности е превенция на сърдечно-съдовите заболявания сред населението с фокус-подобряване сърдечното здраве и качеството на живот чрез физическа активност, намаляване на стреса, балансиран хранителен режим и профилактика.

Партньори на кмапанията са: Сдружение „Младите лекари“ - Бургас, Регионална здравна инспекция, Домашен социален патронаж, БЧК, АСМБ - Бургас, театрална школа „Талантино“, БМЧК, Finesse Central Park -Fitness & Spa Club и Mall Galleria.