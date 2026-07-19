47-годишна жена е с опасност на живота, след като бе блъсната на пешеходна пътека в Бургас от лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж.

Инцидентът е станал около 22:42 ч. снощи на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

По данни на полицията шофьорът е отнел предимството на пресичащата по пешеходната пътека 47-годишна жена и я е ударил с автомобила.

Пострадалата е с политравма и е настанена за лечение в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, като за живота ѝ има опасност.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.