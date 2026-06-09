57-годишен французин е в болница след верижната катастрофа край бургаския квартал „Сарафово“, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 8 юни на пътя кв. "Сарафово"-Бургас.

Кола, управлявана от 56-годишна украинка блъска автомобил, управляван от 42-годишен мъж, който удря спряла кола, управлявана от 37-годишна жена.

Всички водачи са за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Пострадали петима души, пътуващи в колите. В болница е настанен френски гражданин.