Нощна гонка в Бургас завърши с арест и изземване на значително количество наркотици.

Инцидентът е станал на 28 октомври около 01:00 ч., когато служители от сектор „Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас, по сигнал от ГДБОП, опитали да спрат лек автомобил с бургаска регистрация в района на автобусната спирка в кв. „5 км“.

Водачът не се подчинил на полицейските разпореждания и ускорил, опитвайки се да избяга. Униформените последвали автомобила и по време на преследването забелязали, че през десния прозорец на колата били изхвърлени два предмета.





Малко по-късно колата била спряна на входа на Бургас, на около километър от мястото на изхвърляне на предметите.

При проверката било установено, че зад волана е 28-годишен бургазлия, вече познат на полицията с криминални прояви.

След претърсване в района служителите открили полиетиленова торба с вакуумирана пресовка бяло вещество – около 200 грама кокаин, както и свивка с около 300 грама метамфетамин. И двете вещества реагирали положително при полевия наркотест.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.