227 000 лева глоби са наложени на хора, подали фалшиви или шеговити сигнали на телефон 112 в рамките на една година.

Наложена е глоба на мъж, който е решил да се пошегува със свой приятел и да му изпрати линейка у дома. За целта той се обадил на телефон 112 и подал фалшив сигнал. Заради подобни действия, при които са задействани спешни служби, общо 30 души в страната са глобени с по 10 хиляди лева.

За последната година са образувани 567 наказателни производства срещу граждани, злоупотребили със спешния телефон. На 137 човека са наложени глоби между 200 и 1000 лева, 14 души са глобени с между 2000 и 5000 лева.

От МВР разказват и за случай в Сливен, при който жител на града е подал за броени минути две фалшиви обаждания - за сбиване с пострадали и за силна музика. Наложена му е глоба от 10 200 лева.