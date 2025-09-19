Мрежата за разпространение на наркотици в квартал „Победа“ разби полицията в Бургас. При специализирана акция са задържани петима мъже и една жена, съобщи Областната дирекция на МВР.

В операцията за противодействие на наркоразпространението са се включили сектор „Специални тактически действия“, Криминална полиция и служители на Първо районно управление на МВР в Бургас. При претърсване на домовете на заподозрените на улиците „Опълченска“ и „Владислав“ са открити наркотици, материали за приготвянето и разпространението им, както и парични средстна

28 000 лева,10 грама метамфетамин,електронна везна,множество найлонови пликчета са намерени в жилището на 43-годишнен мъж на ул. "Опълченска". Той е задържан заедно със съпругата му и двамата му синове.



Фамилията и друг път е попадала зад решетките - през май т.г. Тогава в тях полицаите открили 100 гр метамфетамин и голяма сума пари.



МВР удари още две къщи в квартала- на ул. "Владислав". В жилищата, собственост на двама братя – на 24 и 26 години, също с криминални регистрации, са открити суха тревна маса (марихуана),електронна везна,пликчета (джъмпери) за разфасоване.И двамата братя са задържани на място.Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.



