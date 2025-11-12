Иновативен фестивал на изкуствата, съчетаващ музика, танц, визуални изкуства и слово в пространството край морето ще се проведе в Поморие този уикенд, съобщи пресслужбата на Общината. "Солена симфония" започва на 16 ноември, а в рамките на два дни ще разгрърне символиката на солта като метафора за сила, пречистване и устойчивост.

Чрез наситена програма от концерти, спектакли, майсторски класове, лекции и уъркшопи, събитието ще създаде среда за диалог между поколения артисти – утвърдени творци и млади таланти.

Входът е свободен!