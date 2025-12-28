Англия забранява варенето на живи омари – новите мерки за хуманно отношение към животните включват забрана за болезнени методи на убиване на ракообразни и защита на домашни и селскостопански животни.

Министри подчертават, че „варенето на живи животни не е приемлив метод за убиване“ и ще бъдат публикувани алтернативни насоки за безопасно и хуманно приготвяне на ракообразни.

Подобни забрани вече съществуват в Швейцария, Норвегия и Нова Зеландия. Благотворителни организации препоръчват зашеметяване на омарите с електрически пистолет или охлаждането им преди варене като по-хуманен метод.

Закон, въведен от консерваторите през 2022 г., признава, че безгръбначните, включително октоподи, раци и омари, са разумни същества и усещат болка като другите животни.

Бен Стърджън, главен изпълнителен директор на Crustacean Compassion, приветства плановете на правителството.

Стратегията за хуманно отношение към животните предвижда и защити за домашни любимци, селскостопански и диви животни – забрана на тесни клетки за кокошки и прасета, ограничаване на лова по пътеки, прекратяване на нерегламентирани развъдници за кученца и планове за забрана на електрошоковите нашийници. В процес са и специални изисквания за хуманно умъртвяване на отглеждана риба.

Министърът на околната среда Ема Рейнълдс подчерта, че Обединеното кралство е „нация от любители на животните“ и че правителството предлага „най-амбициозната стратегия за хуманно отношение към животните от цяло едно поколение“.