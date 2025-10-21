Служители от сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил «Фолксваген Туарег», с бургаска регистрация, управляван от 60-годишен бургазлия, на бул. «Стефан Стамболов» до №73. При предаване на документите за проверка, върху пътната настилка изпаднало пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, реагирало при извършения полеви наркотест на метамфетамин. Водачът отрекъл пликчето да е негово. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите били положителни -1,09 промила и кокаин. Бургазлията е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.