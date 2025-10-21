Кумите семинар под инструктажа на световния щампион на категории, 18-кратен европейски шампион и шампион на Япония на безкатегории – сенсей Алехандро Наваро от Испания, се проведе от 16-и до 19-и октомври във Варна. В лагера, организиран от шихан Емил Костов, взеха участие състезатели от клуба-домакин и от клубове, членове на Асоциацията.

По време на двучасовите тренировки сенсей Наваро акцентираше върху издръжливостта, бързината и експлозивността на базовите кумите техники, включвайки в тренировките упражнения за изграждането им. Всички каратеки имаха възможността да направят 100 боя (кумите), както и да се изправят лично, по време на тях, срещу световния шампион. Сред тях бяха и възпитаниците на шихан Гергана Апостолова-Костова от СКК “КИОКУШИН СПИРИТ“!











