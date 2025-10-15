Над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, максималните - между 14° и 19°, в София – около 15°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 13° и 18°. В петък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат слабо. От запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи.