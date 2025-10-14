Карен Хачатрян, който е мъж на модела Златка Райкова, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", съобщават от NOVA.

Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Обвинения в "черно тото" срещу братята има още от 2019 г. Тогава пред bTV те заявиха, че срещу тях има разследване, но те не са направили нищо нередно.

"Държа да подчертая, че ние нямаме обвинения за черно тото или манипулиране и фиксиране на дадени мачове. Детайлното разследване срещу нас е в много по-малка сфера, която не е свързана с уреждане на мачове", каза Карен Хачатрян по онова време.