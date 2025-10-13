Индивидуялно електрическо превозно средство, управлявано от 37-годишна бургазлийка, се блъсна и събори пътен знак на бургаската улица «Захари Стоянов», в района на локалния път до фирма «Севан». Инцидентът е станал поради загуба на контрол. Водачката е с фрактура на носа и главата и е била откарана до УМБАЛ – Бургас, където е прегледана и освободена за домашно лечение. Тя е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като повтората проба била положителна за употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета е кръв за химичен анализ/. Работата по случая продължава.