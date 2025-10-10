В петък, събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се облекчи пътуването в края на седмицата, когато много хора тръгват на път. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация.

В Националния координационен център за безопасно движение по пътищата дадоха брифинг за предприетите от „Пътна полиция“ и АПИ мерки във връзка с организация и осигуряване на безопасността на движението.

От "Пътна полиция" призоваха гражданите стриктно да наблюдават пътната сигнализация.

На АМ „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.

Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

Във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя - 12 октомври, от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник - 13 октомври, от 6:30 ч. до 11 ч., ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, от където ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В четири участъка на АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между 24-и и 33-и км на АМ „Тракия“. В област Пазарджик в събота – 11 октомври, завършват строителните работи в 8-километров участък между 90-и и 98-и км в платното за Бургас. Веднага след приключване на строителните работи движението на превозните средства ще бъде прехвърлено в обновеното платно, в което ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София, а работата в участъка ще продължи в платното за София.

Строителни дейности в платното за Бургас се извършват и в участъци в областите Стара Загора и Сливен. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км.

В участъка в Софийска област между 24-ти и 33-км в петък от 00:00 ч. до 14 ч. ще се обособят две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас, а от 14 ч. до 24 ч. ще има две ленти към Бургас и една към София. При интензивен трафик във времето около 12 ч. до нормализиране на движението е възможно да се затвори лентата за София и в обособените три ленти да се пропускат само пътуващите към Бургас. От 16 ч. до нормализиране на трафика е възможно да се ограничи движението в лентата за Бургас и да се обособят три ленти за пропускане на пътуващите към столицата. Целта е регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за пътуване с въведените часови ограничения.

В събота от 00:00 ч. до 15:00 ч. ще има две ленти за движение в посока Бургас и една лента за София, а от 15 ч. до 24:00 ч. ще има две ленти към София и една към Бургас. Ако трафикът е интензивен е възможно в 16 ч. и 18 ч. до нормализиране на движението да се ограничи преминаването в лентата за София и да се обособят три ленти в посока Бургас.

В неделя от 00:00 ч. до 24:00 ч. ще се организират две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас. При интензивен трафик е възможно в 12 ч., 14 ч. и 16 ч. до отпадане на необходимостта да спира движението на пътуващите към София и в обособените три ленти да преминават само пътуващите към Бургас.

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък до края на октомври от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на АМ „Тракия“ в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока Стара Загора:

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ „Марица“ и ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ в посока София до п. в. „Оризово“ при км 165+330 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ „Марица“ при км 168+215 – по АМ „Марица“ до ГКПП „Капитан Андреево“;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – по път I-5 до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 на АМ „Марица“, по АМ „Марица“ - ГКПП „Капитан Андреево“;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.



За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за София – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до п. в. „Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ „Марица“ до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ до Бургас.



Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за повишаване безопасността на движение и регулиране на трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Поради това е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.