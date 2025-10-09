Правителството ще обяви 31 декември и 2 януари за почивни заради еврото. Това става ясно от проект на Решение на Министерския съвет за еднократно обявяване на неприсъствени дни., пуснат в правителствения портал за обществено обсъждане. Именно с него се обявяват за неприсъствени 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г., които иначе са работни.

Докладът за промяната е на финансовия министър Теменужка Петкова и е "във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г." . "В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и др. системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда", пишете в мотивите.

Именно с оглед на това, "определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори". "Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", посочва още финансовият министър.